Nesta sexta-feira (10), Belém faz repescagem de 1ª dose para nascidos entre 1989 e 1994

Nesta sexta-feira (10), a vacinação contra a covid-19 segue em todos os municípios da Região Metropolitana de Belém. Tem repescagem de 1ª dose, 1ª chamada para adolescentes, complemento do esquema vacinal e dose de reforço. O atendimento será feito em 26 postos na capital, com atendimento das 9h às 17h, com RG, CPF e comprovante de residência de Belém. A prefeitura alerta que no sábado (11), o posto do Shopping Castanheira não vai funcionar.

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) faz nesta sexta, em Belém, a repescagem de 1ª dose de vacina anticovid-19 para nascidos entre os anos de 1989 e 1994. São residentes da capital com faixa etária entre 27 e 32 anos completos ou a completar neste ano.

No sábado (11), haverá repescagem de 1ª dose para jovens nascidos em 2003. Também haverá 1ª dose para gestantes a partir dos 12 anos completos (nascidas até 11 de setembro de 2009), puérperas e lactantes. E 2ª dose para gestantes, puérperas e lactantes que tomaram a 1ª dose até 31 de junho.

Pontos de vacinação: