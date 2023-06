Nesta sexta-feira (16) começa o XIX Concurso Estadual de Quadrilhas na FCP

A 19ª edição do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas vai ser realizado a partir desta sexta-feira (16), na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP). O evento é um dos mais aguardados pelo público que prestigia o Arraial de Todos os Santos. A programação segue até o dia 2 de julho, com apresentação das quadrilhas, misses, pássaros e outros bichos, além do resultado do concurso.

O tradicional evento reúne participantes de mais de 40 municípios do Estado, como Abaetetuba, Barcarena, Cametá, Salvaterra, dentre muitos outros. Apenas em 2022, o Arraial de Todos os Santos reuniu um público com quase 11 mil espectadores nas noites de quadra junina, onde se apresentarão mais de 150 quadrilhas, mirins e adultas.

Serviço

Arraial de Todos os Santos 2023

03/06 – Revoada (Abertura Oficial do Arraial de Todos os Santos) – Casa das Artes;

09 a 11/06 – Auto Junino – Curro Velho;

16/06 a 02/07 – Arraial Junino no Centur – Sede da FCP;

21 a 25/06 – Apresentação dos Pássaros e Cordões – Teatro Waldemar Henrique;

27 a 29/06 – Rodas de conversas sobre as Culturas Populares Juninas – Casa das Artes;

28/06 – Concurso Miss Caipira da Diversidade – Sede da FCP;

29/06 – Apuração do Concurso de Quadrilhas – Sede da FCP;

01/07 – Premiação das Campeãs – Sede da FCP;

02/07 – Encerramento com atrações no palco e grande roda de Carimbó – Sede da FCP.

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará