Nesta sexta-feira (24) a Estação das Docas apresenta programação de São João para o público infantil e adulto

Nesta sexta-feira (24) a Estação das Docas realiza uma programação infantil gratuita por meio do Projeto ‘Estação Junina’ edição 2022. A apresentação com a presença da artista Ester Sá, que apresentará o espetáculo narrativo “ Uma história das histórias do Boi Bumbá”, ás 17h.

Depois a programação continua com a banda Baião de Dois que realizará um show, das 18h ás 20h. Durante o evento também haverá apresentação de quadrilhas ‘Os Tancredinhos’ para finalizar a noite em clima de arraial.

O evento ‘Estação Junina’ edição 2022 é uma realização do Governo do Estado por meio da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo turístico.

SERVIÇO

Estação Junina 2022

Data: 24 de junho de 2022

Hora: de 17h às 21h

Local: Palco entre os armazéns 1 e 2 – Orla

Entrada Franca.

Foto: Divulgação