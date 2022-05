A vendedora ambulante Ladileia Monteiro Teixeira, de 63 anos, que trabalha no centro comercial, costuma almoçar no Restaurante Popular. “Eu faço tiara e bolsinhas para vender”, conta. Ela diz que, desde a substituição da empresa que presta serviço no RP, a qualidade e o sabor da refeição melhoraram. “A comida agora todo tempo é boa, é ótima. A farinha é uma delícia. O atendimento tá ótimo, não tem nem comparação daqueles antigos”.

Segurança alimentar – O Restaurante Popular é uma política de segurança alimentar e combate à fome, mantida por meio do Banco do Povo de Belém. Situado na Rua Aristides Lobo, 290, bairro da Campina, o RP serve diariamente 1.200 refeições ao preço de R$ 2,00, pois o valor é subsidiado pela Prefeitura em R$ 4,28.

O estabelecimento atende o público de segunda à sexta-feira, das 11h às 14h, com atendimento ao público prioritário (idosos, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes) das 11h às 11h20.

Recepção especial – As mães que forem ao Restaurante Popular nesta sexta-feira, 6, terão uma recepção especial. Além da música ambiente, com gêneros musicais variados, incluindo MPB, samba, rock, soul music, carimbó e forró, elas serão presenteadas com mudas produzidas pela Granja Modelo, da Semma. Ao todo, serão distribuídas 200 mudas.

Os frequentadores que quiserem, também poderão acessar alguns serviços da Sesma no local. Serão oferecidos consulta de enfermagem, testes rápidos de hepatite, HIV e sífilis, aferição de pressão arterial e de glicemia e cadastramento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Reforma – Durante a programação, a coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, vai anunciar a reforma do Restaurante Popular, que tem custo estimado em R$ 500 mil, já assegurados no orçamento municipal.

“Quando a gestão do prefeito Edmilson Rodrigues assumiu a administração de Belém, no início de 2021, encontramos problemas que estamos solucionando aos poucos. Fizemos uma licitação para contratar uma nova empresa para administrar o Restaurante, o que resultou numa satisfação maior do público quanto ao sabor e a qualidade da refeição. E, em breve, faremos a reforma”, informa.

Melhores condições – O projeto desenvolvido pela coordenação de projetos especiais do gabinete do prefeito, inclui as reformas do piso, do forro e dos sistemas elétrico e hidrosanitário, a pintura interna e externa, além da melhoria das condições de acessibilidade e recepção interna para o público que aguarda atendimento na fila, com a instalação de bancos corridos no interior do estabelecimento para o público de prioridade, além da restauração da calçada em frente ao imóvel.

O Banco do Povo busca a adesão a uma ata já existente para a realização da obra. A previsão de conclusão é de três meses. O atendimento ao público não será suspenso nesse período.

