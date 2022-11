Neste domingo (13) a Sespa oferece serviços de saúde na Praça da República

Neste domingo (13), a Secretaria de Estado de Saúde Pública, por meio da Coordenação Estadual de Saúde do Homem, vai realizar uma ação de educação em saúde, alusiva ao Novembro Azul, na Praça da República, em Belém.

A programação em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia (Seção Pará) vai trazer informações sobre saúde masculina, orientação sobre câncer de próstata e agendamento de consultas e exames do pacote de Saúde do Homem, na Policlínica Metropolitana de Belém.

O “Te Cuida Maninho”, tema da campanha deste ano, vai contar com o apoio da Carreta da Saúde, onde serão oferecidas consultas médicas, atendimento odontológico, distribuição de kit escovação, aplicação de vacinas para Covid-19 (Janssen e Coronavac), Tríplice Viral, HPV, testes rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão arterial, glicemia, avaliação nutricional, além de fazer o cadastro para o recebimento de cadeiras de rodas e emissão de passes livres para pessoas com deficiência.

Serviço

Serviços de Saúde em alusão ao Novembro Azul

Data: Domingo 13 de novembro de 2022

Horário:9h às 14h

Local: Praça da República em Belém

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará