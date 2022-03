Neste fim de semana Governo do Estado realiza mutirão de vacinação contra Covid-19 

inicia hoje (11) o mutirão de vacinação contra a covid-19 para crianças a partir de 5 anos, e para adultos com doses atrasadas nos 144 municípios paraenses. Os imunizantes que serão aplicados são da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer pediátrica. O governador do estado, Helder Barbalho fez um anuncio em suas redes sociais sobre esse período de vacinação.

“Estamos buscando reforçar a imunização das nossas crianças. Eu já levei meus filhos e peço que vocês façam o mesmo com os seus. A vacina representa proteção, vida, saúde, valorização da ciência. Ela é segura. Aproveitem o mutirão, levem as crianças para vacinar e assim poderemos virar essa página da pandemia. Faço esse apelo como pai”, ressaltou o governador.

Todos os municípios do estado já estão abastecidos com as doses do imunizante que serão utilizados no mutirão. A ação tem como objetivo imunizar crianças que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina para a Covid-19, aplicar a segunda dose em adultos com a vacinação em atraso e também a dose de reforço (terceira dose). Idosos também poderão procurar as unidades de saúde para tomar a quarta dose da vacina.

A vacinação vai ser realizada até este domingo (13) no horário de 8h a 17h, nos postos de saúde dos 144 municípios conforme as divulgações de cada prefeitura. Para receber a vacina basta procurar os Postos de Saúde do seu município, levando um documento de identificação com RG, comprovante de residência e carteira do SUS. Para quem vai receber a segunda dose ou reforço é necessário levar apenas o cartão de vacinação.

Atualmente, o estado possui 830.633 crianças que ainda não tomaram nenhuma dose do imunizante. Já entre os adultos, 1.323.988 ainda não procuraram as unidades de saúde para tomar a segunda e 2.256.668, estão pendentes com a dose adicional.

Foto: Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará