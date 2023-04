Neste final de semana acontece a 10ª edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo no Porto Futuro

Neste próximo final de semana, no Porto Futuro, em Belém, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa) em parceria com Secretaria de Estado de Cultura (Secult), vai promover a 10ª edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo e a entrega de carteiras para pessoas com autismo. O evento acontecerá nos dias 29 e 30 de abril, no horário das 16h às 22h.

O objetivo da ação é proporcionar e divulgar as famílias de pessoas com Autismo, além de apresentar as habilidades e talentos de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) do Estado do Pará.

A entrega de Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). A carteira garante acesso a direitos da população com transtorno do espectro autista, como atenção integral, pronto atendimento e prioridade nos acessos a serviços públicos e privados, principalmente, nas áreas da saúde, educação e assistência social.

Interessados em fazer o cadastro da Ciptea basta acessar o site e seguir as instruções para o cadastro novas carteiras.

Serviço: A 10º Feira do Empreendedorismo Inclusivo vai ser realizada no sábado (29) e domingo (30), das 16h às 22h, no Porto Futuro, na Avenida Visconde de Souza Franco.

Foto: Alex Ribeiro: Ag. Pará