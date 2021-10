Neste final de semana não vai funcionar a Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci

No próximo sábado (30) e domingo (31) a unidade municipal de saúde de Icoaraci vai suspender seus atendimentos de urgência e emergência da unidade, informou a Secretaria municipal de saúde de Belém (Sesma).

De acordo com a secretaria, a suspensão dos atendimentos é em virtude do serviço de manutenção e troca da rede elétrica que será feito na unidade. Aos que precisarem de atendimento médico neste final de semana devem procurar a unidade de pronto atendimento (UPA) de Icoaraci, localizada na Avenida Augusto Montenegro, S/N, ao lado do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Foto: Acervo pessoal Conceição Souza