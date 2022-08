Neste final de semana será a 5ª edição do “Na Praça com Maria”

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) retoma a agenda de eventos do Círio 2022, e a 5ª edição do “Na Praça com Maria”, já é nesta próxima sexta-feira (5) e no sábado (6), no horário de 17h às 22h, na Praça santuário.

O público presente vai contar com uma programação musicar variada, com Banda da Marinha, Ministério Arqueiros da imaculada, Jorginho & Banda, Ministério Jusant, Trio Luz de Tieta, Afonso Cappelo e Caroline Araújo. Os shows têm duração de cerca de uma hora.

Na programação haverá também dias de Adoração ao Santíssimo, na Capela Mãe da Eucaristia, que fica no subsolo do Altar Central, e na sexta, a Imagem Peregrina de Nossa de Nazaré estará presente para abençoar os fiés. Este é mais um momento que a Diretoria proporciona aos devotos para estarem mais próximos de Nossa Mãe, e não somente durante as procissões do Círio.

Serviço

Projeto Na Praça com Maria – 5ª edição



Data: 05 e 06 de agosto



Onde: Praça Santuário



Sexta, dia 05

19h – Banda da Marinha do Brasil

20h – Ministério Arqueiros da Imaculada

21h – Jorginho & Banda

Sábado, dia 06

18h – Ministério Jusant

19h – Trio Luz de Tieta

20h – Afonso Cappelo

21h – Caroline Araújo

Entrada gratuita

Foto: Arquivo DFN