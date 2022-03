Neste mês de março o MPPA oferece várias atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher 

Ao longo deste mês de março, em alusão ao dia internacional da mulher, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) vai realizar diversos eventos que fazem parte da agenda 8M, uma iniciativa que busca abordar a vivência das mulheres para além da violência estrutural de gênero, abordando temas como orientação sexual, etnia, raça, identidade de gênero, entre outras temáticas.

A Agenda 8M faz parte do projeto Expresso DH, executado pelo Centro de Estudos e Apoio Funcional (CEAF) e o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos (CAODH), com objetivo de sedimentar uma cultura de conhecimento e respeito aos direitos humanos dentro e fora do MPPA.

Confira a programação

9/Março, das 9h às 13h, no Auditório do CEAF

“Falas de Mulheres: Diversidade, Desenvolvimento e Política”, Debate com Juliana Rodrigues Freitas, Darlah Farias, Márcia Wayna Kambeba, Dandara Rudsan Sousa De Oliveira e Luciane Costa Ferreira.

14 a 18/Março, em Ananindeua e Marabá

Semana Escolar de Combate À Violência Contra a Mulher

15/Março, das 9h às 10h30, no Auditório do CEAF

“Estratégias de Autoproteção Feminina” , com a Capitã Ingrid Cristina Campos do Nascimento e Capitão Hugo Bernard Leite da Silva.

22/Março, das 9h às 10h30, no Auditório do CEAF

“Arquétipos Femininos” , com a Professora Patrícia Raiol (Nova Acrópole Internacional).

22/Março. às 16h, na Plataforma do CEFOR

“Live” , por meio da Plataforma do CEFOR (Centro De Formação Da Seduc), para a Formação de Professores da Rede Estadual de Ensino, em todo o estado.

25/Março, das 9h às 10h30, no Auditório do CEAF

“Mulher E Finanças” , com Martha Benathar e Michele Silva.

29 a 31/Março

Curso de Formação dos Professores da Rede de Ensino Estadual, na Temática “Violência Contra A Mulher” ,

31/Março, das 08 às 18h, no Cliper Santo Antônio, em Oriximiná/Pa

“I Fórum De Mulheres Do Baixo Amazonas: Tudo nelas é de se amar”.

01/Abril

“Roda de Conversa com o Movimento de Mulheres Indígenas de Oriximiná”: Visita à Aldeia Mapuera, Etnia Wai Wai (Oriximiná/Pa).

Foto: Divulgação