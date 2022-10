Neste sábado (15) Prefeitura de Belém promove ação social e atrações culturais na Aldeia Cabana

No próximo sábado (15), a prefeitura de Belém realiza uma mega Ação Social na Aldeia Cabana, localizada no bairro da Pedreira. A iniciativa conta com a participação de vários órgãos municipais, a população da capital paraense terá acesso há vários serviços e atrações culturais gratuitos.

Será uma manhã repleta de atividades, como dicas de educação no trânsito, cadastro para meia-passagem, credenciamento da gratuidade para idosos e distribuição de senhas para quem precisar tirar a carteira de trabalho são alguns dos serviços que serão disponibilizados a partir das 8h às 12h.

Além de tudo isso, haverá serviços de beleza, sorteios para cortes de cabelo e estética de sobrancelhas, além de dicas de prevenção de saúde, como realização de teste rápido e distribuição de vacinas para os humanos e vacinação contra a raiva, destinada aos pets.

A Prefeitura de Belém vai realizar uma Rua de Lazer, para garantir a animação do público, onde vai contar com a participação de várias atrações culturais e programação especial para a criançada, em alusão ao Dia das Crianças, ocorrido na última quarta-feira (12).

Foto Ilustração Reprodução: sejel.belem