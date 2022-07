Neste sábado (16) em Mosqueiro será realizado banho acessível para PCDs

Neste sábado (16), a praia do Farol, localizado em Mosqueiro, vai receber um lindo gesto solidariedade promovido, pelo Verão da Gente 2022, onde vai realizar o banho acessível para pessoas com deficiência (PCD) a partir das 9h.

As pessoas portadoras de necessidade especiais terão o apoio da Secretaria Municipal de esporte, juventude e Lazer (Sejel) para tomar banho nas águas da bucólica. A Sejel adquiriu duas cadeiras anfíbias para atender os cadeirantes.

Também irá ocorrer a partir das 6h30 com saída da rua Jambeiro um passeio ciclístico de 14km em parceria com várias secretarias como Secretaria Municipal de Administração (Semad), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Agencia Distrital de mosqueiro (Admos) e Sejel.

Já a partir das 10h, na Arena da Sejel, na praia do Farol, haverá apresentação de rugby em parceria com Associação Paraense de Rugby. O rugby também chamado de Rugby Football, é um esporte coletivo de intenso contato físico originário da Inglaterra em 1845.

Ainda dando continuidade as programações, a partir das 17h, haverá aula de aeroboxe e de ritmos, na arena da Sejel, na praia do Farol. Já no coreto da praça Matriz, ás 17h, haverá alongamento e ginastica.

Programação

– Dia 16 – Sábado

6h30 – Passeio Ciclístico de 14 km – saída Rua do Jambeiro – Parceria Semad, ADMOS, Sejel e Semo

9h – Banho acessível para cadeirantes – próximo a barraca do Paulo Lima, na Praia do Farol

10h – Apresentação Rugby – Parceria com Associação Paraense de Rugby – Arena da Sejel, praia do Farol

17h – Aulão de Ritmos – Arena da Sejel, praia do Faro

Foto: Ilustração / Oswaldo Forte / Ag. Belém