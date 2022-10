Neste sábado (29) Carlos Santos se apresenta em Lisboa

De Belém do Pará para o Sul da Europa

Neste sábado (29) o Ex-Governador do Estado, radialista, apresentador, cantor, youtuber, e empresário, Carlos Santos, estará na Capital de Portugual em Lisboa, onde é um dos palestrantes convidados para o Congresso Internacional Plano Perfeito (CIPP).

O congresso é uma das maiores experiência internacional em construção de autoridade, onde buscar ensinar sobre os cinco pilares utilizados por Marcelo Bianchini, CEO Bianchini Treinamentos e Fundador do CIPP para atingir resultados, sendo eles, Desenvolvimento Pessoal, Negócios, Empreendedorismo, Branding e Posicionamento.

Carlos Santos vai compartilhar no Congresso sobre sua trajetória que começou lá atrás como camelô à Governador do Estado, de vaiado quando pequeno na escola por dizer “Eu vou ser Governador”, a respeitado por conseguir muito mais do que ser uma grande autoridade no estado do Pará, considerando também um dos maiores comunicadores atuantes no Estado, figura icônica que construiu um grande legado que perdura até hoje.

O Congresso Internacional Plano Perfeito – Construção de Autoridade, e irá acontecer em formato presencial em Sintra – Portugal, ás 15h20 horas de Lisboa e no Brasil o horário será ás 11h20.

Assista a palestra neste link.

Imagens: Divulgação