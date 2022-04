Neste sábado a Fundação ParáPaz promove ação de cidadania no bairro da Terra Firme

Com objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida á população, a Fundação ParáPaz , em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realiza uma incrível proposta de fortalecer o vinculo entre governo e comunidade utilizando o espaço escolar por meio do projeto “Espaços Abertos nas Escolas”.

De acordo com a proposta, o objetivo é garantir, nas manhãs de sábado, serviços gratuitos como por exemplo de cidadania, assistência e lazer aos estudantes e responsáveis, e para á comunidade em geral proporcionando acesso á 2° via de documentação, rodas de conversa, e também o estimulo á pratica de esporte, que cumpre uma importante função de inclusão social.

“Inicialmente vamos levar três projetos para contemplar a população: ‘Espaços Abertos’, ‘Entre Elas’ e ‘Balcão Cidadão’. Cada um tem uma importância na melhoria da autoestima e na garantia de direitos dos cidadãos, é uma atividade a mais que vai complementar o que já recebem na escola”, explica Carlos Valente, coordenador e idealizador do projeto.

Também foi pensado a proposta de oficinas rápidas de qualificação para atender todas as idades. Sendo elas Oficina de Teatro; Noções Básicas de Informática; Introdução á Educação Financeira e palestra de saúde bucal. Não é necessário uma inscrição prévia, basta ir até o local.

“A expectativa é receber muitos alunos. Após esse primeiro encontro, vamos ver as nossas necessidades e ampliar os serviços e parcerias de acordo com as demandas, levando em consideração o bem-estar da população”, pontuou Carlos.

Já neste primeiro sábado (2) de abril , acontece a primeira ação, com todas as atividades gratuitas, no horário de 08h ás 12h, na Escola Brigadeiro Fontenelle, no bairro da Terra Firme, em Belém, destinado para todos os públicos.

Foto: Divulgação