Neste sábado o Sejel promove programação especial para crianças do Guamá

Neste sábado a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), vai antecipar o dia das crianças que acontece no dia 12 de outubro, a programação que vai atender crianças de 3 a 11 anos do Bairro do Guamá.

As atividades vão acontecer no Espaço Esportivo e Cultural Mestre Setenta, no bairro do Guamá, onde a equipe de lazer e ventos da Sejel, vai realizar brincadeiras dinâmicas, pula-pula escorregador e pintura. A expectativa é atender 100 crianças no decorrer da manhã que foram convidadas tanto de escolas públicas como particulares localizadas nas proximidades do Espaço Mestre Setenta.

Foto: fadc.org