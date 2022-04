Neste sábado vai ser realizado o Projeto Cras na comunidade da Ilha João Pilatos em Ananindeua

Neste sábado as 9h a comunidade de Igarapé grande, ilha de João Pilatos em Ananindeua, vai receber a Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho, que irá realizar o Projeto Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A ação será feita com uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais e psicológicos para proporcionar serviços de Atendimento Social e Psicossocial, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família (PAIF) Programa Criança Feliz (PCF), Acessuas Trabalho Capacitação voltada ao mundo do trabalho; Serviço de Proteção Social no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas para as pessoas que não podem se locomover até às unidades dos CRAS do município.

O Cras é a unidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) responsável por oferecer serviços, programas e benefícios voltados a prevenir situações de risco e a fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Foto: Reprodução sespapara