Neste Verão Amazônico saiba os cuidados que devem ser tomados com a saúde dos ouvidos

Para quem não desperdiça a oportunidade de dá um mergulho nas praias e balneários do Estado, nessa época do ano, onde o mês de julho é mais quente, devem ficar atentos com a saúde. Especialistas do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, alerta que, com a chegada do verão Amazônico, aumentam as infecções de ouvido.

De acordo com o fonoaudiólogo, Rafael Costa, que atua no HRSP nas estações mais quentes, as pessoas ficam mais tempo em contato com a água e consequentemente, há uma probabilidade elevada de acúmulo de água dentro dos ouvidos, levando a infecções na região, sendo a mais com a “otite externa”.

“Ela (otite externa) ocorre pela contaminação da pele do conduto auditivo externo, que acaba causando perda auditiva, dor, coceira, inchaço e vermelhidão nos ouvidos, sendo possível também ter mal-estar acompanhado de febre”, explica Rafael.

O profissional orienta que, caso ocorra a entrada de água nos ouvidos, é preciso agir rápido para evitar que ela fique parada no local, já que o ambiente úmido favorece a infecção. Caso a pessoa sinta água nos ouvidos, deve inclinar lateralmente a cabeça e sacudir de forma leve, para que o líquido possa escorrer, se não solucionar o problema, a orientação é consultar um especialista.

Confira algumas dicas do HRSP para proteger o canal auditivo no verão:

• Após nadar ou mergulhar, seque a parte externa do ouvido com a ponta de uma toalha macia. Atenção, nunca seque a parte interna da orelha pois pode ferir o tímpano;

• Utilize protetores de ouvidos, também conhecidos como “tampão”;

• Evite utilizar hastes flexíveis, os “cotonetes”, além do risco de machucar o tímpano,

podem retirar a cera protetora do ouvido;

• Evite águas impróprias para banho, seja água do mar, rio ou piscina. Isso é fundamental para prevenir doenças no aparelho auditivo;

• Se a água não sair do ouvido, ou ao menor sinal de secreção, que pode ser escura ou amarelada, procure ajuda de um especialista.

Foto: Reprodução / audiofisa