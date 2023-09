Neta ativista de Nelson Mandela morre de câncer aos 43 anos

Zoleka Mandela, ativista, escritora e neta de Nelson Mandela, morreu nesta segunda-feira (25) aos 43 anos, vítima de câncer em diversas partes do corpo. O anúncio foi feito nesta terça (26) pela família dela.

– Zoleka faleceu na tarde de segunda-feira, 25 de setembro, rodeada de amigos e familiares – afirmaram os familiares de Mandela, em um comunicado divulgado na rede social Instagram.

A ativista tinha dado entrada no hospital no último dia 18 para “continuar o tratamento do câncer metastático no quadril, fígado, pulmões, pélvis, cérebro e medula espinhal”.

O comunicado afirma que exames recentes revelaram “progressão significativa da doença, incluindo fibrose pulmonar e vários êmbolos (coágulos sanguíneos)”.

Na África do Sul ficou conhecida por seus livros sobre o vício das drogas e do álcool, que conseguiu superar, a morte da filha e a luta contra o câncer. A sul-africana perdeu a filha de 13 anos em um acidente de carro durante a abertura da Copa do Mundo realizada em seu país em 2010.

Zoleka morreu um dia antes do que seria o 87º aniversário de sua avó, Winnie Mandela, uma ativista e política sul-africana que lutou contra o apartheid.

