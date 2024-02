Netanyahu: Comparação de Lula cruza uma linha vermelha

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, usou o X, antigo Twitter, para responder ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que comparou os ataques em Gaza ao genocídio realizado por Adolf Hitler contra os judeus.

Netanyahu disse que as palavras do líder brasileiro são “vergonhas e graves” e a comparação “cruza uma linha vermelha”. O político também reafirma o direito de Israel de se defender após o ataque terrorista do Hamas.

– As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até à vitória completa e fá-lo ao mesmo tempo que defende o direito internacional – escreveu.

O primeiro-ministro também confirmou que o embaixador do Brasil em Israel será chamado para uma “dura conversa de repreensão”, como o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, já havia anunciado.

Neste domingo (18), o presidente brasileiro disse que as ações militares de Israel na Faixa de Gaza configuram um genocídio.

– Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus – declarou o petista.

O comentário foi feito durante uma entrevista que Lula concedeu a jornalistas no hotel onde está hospedado, em Adis Abeba, Etiópia, e gerou uma reação imediata de aliados de Israel.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL