Netanyahu forma governo de emergência com líder da oposição

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou, nesta quarta-feira (11), a formação de um governo de emergência junto com Benny Gantz, um dos líderes da oposição e ex-ministro da Defesa e ex-chefe do Estado-Maior do Exército israelense, para enfrentar a guerra com as milícias palestinas em Gaza.

– Ambos concordaram com o estabelecimento de um governo de emergência e de um gabinete de gestão da guerra – informou um comunicado conjunto assinado por ambos os líderes.

O acordo indica que Gantz, juntamente com o ex-ministro da Justiça Gideon Saar, com o ex-chefe do Estado-Maior do Exército Gadi Eizenkot e com outros deputados integrarão o gabinete político e de segurança do governo durante a guerra. Os cinco são membros do partido de centro-direita Unidade Nacional, liderado por Gantz.

O gabinete de gestão da guerra será composto por Netanyahu, Gantz e o atual ministro da Defesa, Yoav Gallant. Eizenkot e o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, atuarão como observadores deste gabinete. Além disso, um lugar no gabinete de gestão da guerra será reservado a Yair Lapid, que juntamente com Gantz são os dois membros mais fortes da oposição.

O acordo estabelece que, enquanto durar a guerra, não podem ser promovidos projetos de lei nem tomadas decisões governamentais que não estejam vinculadas ao conflito com as milícias. A guerra, que começou no último sábado (7) com um sangrento ataque surpresa do grupo terrorista Hamas, chegou hoje ao seu quinto dia de combates e já deixou mais de 1.200 mortos em Israel.

*EFE

Fonte: PLeno NEws/Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN