Netanyahu: Guerra contra Hamas “vai mudar o Oriente Médio”

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira (9), a políticos eleitos do sul de Israel, que a guerra contra a organização islâmica Hamas em Gaza “vai mudar o Oriente Médio” e que os atuais bombardeios são apenas o início de um processo muito mais longo.

– Sei que passaram por momentos terríveis. O que o Hamas viverá será duro e terrível. Já estamos no meio da batalha e só acabamos de começar – disse Netanyahu em reunião com políticos israelenses das regiões do sul, as mais atingidas pelo ataque lançado de Gaza no sábado (7).

– A nação fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-los. Peço que sejam fortes porque vamos mudar o Oriente Médio – declarou o primeiro-ministro, segundo um comunicado do seu gabinete.

De acordo com o governo israelense, o ataque do Hamas matou pelo menos 900 pessoas e feriu mais de 2.500, enquanto as autoridades da Faixa de Gaza contabilizaram 560 mortos e mais de 2.900 feridos devido aos contra-ataques de Israel.

O Exército israelense confirmou recentemente ter recuperado o controle de todas as zonas tomadas há dois dias pelas milícias, mas advertiu que ainda podem existir “terroristas” escondidos nessas áreas, com os quais houve “fortes trocas de tiros”.

Além disso, o governo israelense ordenou o corte total do fornecimento de eletricidade, alimentos e combustível à Faixa de Gaza, habitada por cerca de 2,3 milhões de pessoas e fortemente dependente de Israel.

Israel declarou o estado de guerra no sábado (7), depois de o Hamas ter lançado um ataque múltiplo por terra, mar e ar que pegou o país de surpresa, em uma escala sem precedentes, com disparos de mísseis e incursões terrestres em solo israelenses, onde centenas de cidadãos foram mortos ou sequestrados.

