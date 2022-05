Netflix cancela produção de série criada por Meghan Markle

A série criada por Meghan Markle, chamada Pearl (Pérola, em português), foi cancelada pela Netflix. A plataforma de streaming fez o anúncio à revista Deadline no domingo (1º).

A produção seria uma animação voltada para o público infantil, contando a história de uma garota de 12 anos que se inspirava em diversas mulheres importantes da história. Além de criadora, Meghan Markle era a produtora executiva.

– Como muitas meninas de sua idade, nossa heroína Pearl está numa jornada de autodescoberta enquanto tenta passar pelos desafios diários da vida. Estou muito entusiasmada que a Archewell Produções, em parceria com a poderosa plataforma da Netflix, e esses produtores incríveis, irão trazer juntos esta série animada, que celebra mulheres extraordinárias pela história – declarou Meghan quando a série foi anunciada, no final do ano passado

No entanto, nem a esposa do príncipe Harry escapou dos cortes de verba da Netflix, que passa por uma crise.

No mês de abril, a plataforma revelou que 200 mil contas abandonaram o serviço no último trimestre. As ações da empresa caíram 20% após a divulgação dos dados. Consequentemente, as ações da gigante do streaming despencaram nada menos que 35%. Isso representa uma queda de aproximadamente 50 bilhões de dólares (R$ 230 bilhões) no valor de mercado da companhia.

Fonte: Pleno News

Foto: EPA/ANDY RAIN