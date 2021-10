Netflix é processada devido ao sucesso da série Round 6

O sucesso explosivo da série Round 6 acabou rendendo um processo judicial à Netflix. Acontece que a servidora coreana de internet SK Broadband está culpando o serviço de streaming pelo aumento do consumo de internet para ver a série e exige que a Netflix pague pelos custos de manutenção ocasionados pela ampliação de usuários ativos.

De acordo com informações da Reuters, um tribunal de Seul reconheceu que a empresa deveria dar uma compensação “razoável” à provedora de internet.

O caso chegou a ser levado à Assembleia Nacional da Coreia do Sul, e diversos parlamentares apoiaram a ideia de que serviços de streaming sejam responsabilizados financeiramente pelas sobrecargas no serviço.

A SK Broadband estima que a Netflix lhes deva 27,2 bilhões de wons (o equivalente a R$ 124,5 milhões).

A gigante do streaming, por sua vez, argumenta que os usuários já pagam pelo serviço de internet e por suas manutenções. A empresa acrescentou, contudo, que irá analisar as reclamações.

– Acreditamos em um relacionamento colaborativo entre provedores de conteúdo e ISPs, com cada um fornecendo a melhor experiência aos nossos consumidores mútuos. Estamos investindo pesadamente em trazer excelente conteúdo coreano para nosso público em todo o mundo. Apesar de não poder entrar em detalhes do processo, continuamos buscando um diálogo aberto com a SK Broadband, para que os consumidores possam continuar a desfrutar de streaming de conteúdo de alta qualidade em velocidades rápidas – afirmou um porta-voz da Netflix à revista Variety.

Lançada no último dia 17 de setembro, Round 6 (ou Squid Game no título original) já é a série estrangeira mais assistida da plataforma, superando até mesmo a espanhola La Casa de Papel. A produção conta a história de 456 pessoas que se envolvem em jogos mortais inspirados em brincadeiras infantis para ganhar um prêmio bilionário.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução / Netflix