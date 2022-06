Netflix esclarece informação de que lançará pacote gratuito com anúncios no Brasil

A Netflix esclareceu a informação de que pretende lançar para o consumidor brasileiro, entre o fim de 2022 e o início do próximo ano, um pacote com acesso gratuito.

A informação foi publicada na coluna de Cristina Padiglione na Folha de São Paulo, que informou que a ideia é cobrir os custos do pacote gratuito com anúncios publicitários, uma forma de encerrar a má fase de vendas de assinaturas da gigante dos streamings.

Segundo Padiglione, a informação foi concedida por Francisco Ramos, conhecido como Paco, que é Vice-presidente de Conteúdo da Netflix para a América Latina, e por Elisabetta Zenatti, a vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil.

“Nós vamos lançar uma assinatura suportada por publicidade. Não sabemos ainda quando: pode ser entre o final deste ano e o começo do próximo”, afirmou Zenatti à colunista da Folha.

Isto, segundo eles, seria uma das alternativas para atingir o público brasileiro, e o mesmo vem acontecendo em outros países com poder aquisitivo menor.

Até o momento, a Netflix oferece três pacotes distintos no Brasil, com os valores dos planos variando de R$25,90 a R$55,90 por mês. A ideia seria adicionar um quarto plano, com acesso gratuito, sem retirada de nenhum dos demais. Ou seja, aqueles que optarem por não assistir anúncios, continuarão podendo assinar normalmente a plataforma.

Além disso, outra informação relevante é que a Netflix pretende incluir o catálogo completo neste novo pacote. “Nós teremos a mesma versão do catálogo com publicidade e sem publicidade”, explicou Paco.

