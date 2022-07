Netflix perde 970 mil assinantes no 2º trimestre de 2022

A Netflix perdeu 970 mil de assinantes no segundo trimestre de 2022. A informação foi revelada pela empresa em um balanço financeiro divulgado nesta terça-feira (19).

O número representa o pior trimestre para a gigante do streaming, que já havia perdido outros 200 mil usuários nos três primeiros meses deste ano.

A empresa soma, ao todo, a marca de 220,67 milhões de assinantes em todo o mundo, número inferior aos 221,64 milhões do primeiro trimestre de 2022.

No balanço, a companhia afirmou que os números são “melhor do que o esperado” na base de assinantes.

A receita da Netflix cresceu de 7,8 bilhões de dólares, no início deste ano, para 7,9 bilhões de dólares, no trimestre encerrado em junho. Na comparação com o mesmo período de 2021, o aumento foi de 9%.

A gigante de streaming está projetando um crescimento o trimestre de julho a setembro de 2022: 221,67 milhões de assinantes, recuperando a perda acumulada deste ano. As informações são do Estadão.

Fonte: Pleno News