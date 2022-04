Netflix perde assinantes pela primeira vez em 10 anos

Nesta terça-feira (19), a Netflix revelou que, pela 1ª vez em uma década, perdeu assinantes. O provedor global de filmes e séries via streaming viu 200 mil contas abandonarem o serviço no último trimestre.

As informações constam em um relatório, que foi divulgado para os acionistas nesta terça. As ações da empresa caíram 20% após a divulgação. As informações são do portal Metrópoles.

Os dados da Netflix apontaram que de 221.840 milhões de assinantes registrados no final de 2021, o serviço caiu para 221.640 milhões no primeiro trimestre de 2022. Apesar dos resultados, a companhia ainda ocupa a liderança do mercado de streaming.

A queda de assinantes estaria ligada a fatores como o aumento do número de uso compartilhado de contas e o surgimento de concorrentes como Amazon Prime, Disney +, entre outros.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay