Netflix removerá séries da Marvel do catálogo; veja quando e quais

Anota para não ficar sem: as séries que são parceria Marvel e Netflix irão sair do catálogo da plataforma de streaming no dia 1 de março de 2022. A informação foi confirmada no início dos episódios das produções, através de uma mensagem no canto superior esquerdo da tela que diz: “Série disponível até 1 de março”.

Os títulos que saíram são: ‘Demolidor’, ‘Jessica Jones’, ‘Luke Cage’, ‘Punho de Ferro’, ‘Justiceiro’ e a minissérie ‘Os Defensores’. Isso porque a parceria entre as duas empresas terminou oficialmente em junho de 2019, com o lançamento da terceira temporada de ‘Jessica Jones’.

Sendo assim, todos os títulos já estavam cancelados em acordo mútuo entre a Disney, que inclusive era quando estavam prestes a lançar o seu próprio sistema de streaming, o Disney+.

Neste mesmo ano, em 2019, foi quando houve também a dissolução da Marvel Television, que é a divisão separada do Marvel Studios, a qual comandava não só as produções da Netflix como os títulos como ‘Agents of SHIELD’, ‘Legion’ e ‘Fugitivos’.

Ainda não se sabe se as séries da parceria Marvel e Netflix serão disponibilizadas em outra plataforma de streaming. Até o momento, a Disney somente afirmou que “não há previsão para que as séries entrem no nosso catálogo”.

Fonte: Olhar Digital