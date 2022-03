Netflix volta a exibir série de comédia do presidente Zelensky

A Netflix anunciou na última quarta-feira (16) que recolocou em seu catálogo a série de comédia protagonizada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Servant of the People.

A comédia satírica esteve disponível na plataforma de streaming entre 2017 e março de 2021. Com muito “senso de oportunidade”, a Netflix decidiu comprar os direitos de exibição novamente.

Zelensky, que era humorista antes da recente carreira política, estrelou a série entre 2015 e 2019, quando decidiu candidatar-se à presidência da Ucrânia. Na série, Zelenzky vive um professor que inesperadamente se torna presidente depois que seu discurso contra a corrupção se torna viral nas mídias sociais.

A vida imitou a arte e, após finalizar a série, o humorista concorreu à Presidência com um novo partido batizado com o mesmo nome do programa.

O programa foi licenciado pelo grupo de televisão sueco Eccho Rights, que disse em um comunicado anunciando o retorno do programa ao mercado que “a série é uma comédia, mas também um documento importante de onde Zelensky vem”.

Servant of the People teve três temporadas. Todos os 24 episódios da primeira temporada já estão disponíveis em algumas regiões, incluindo Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia e países da Europa.

Fonte: Pleno News