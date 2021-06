Neto ataca Lucas Lima por ‘humilhação’ em saída noturna: ‘Tão pipoqueiro que não bateu de frente’

Apresentador da Band ainda classificou o meia alviverde como “cachorro morto”

Neto perdeu a paciência com Lucas Lima nesta sexta-feira. No programa “Donos da Bola”, o apresentador não poupou críticas após o jogador ser flagrado sem máscara por torcedores na madrugada paulista. O ex-jogador classificou o meia como “cachorro morto” e abordou sua má fase no Palmeiras para atacá-lo.

– Não é o meu perfil como pessoa vir aqui no programa para dar audiência em cima do Lucas Lima. Ainda mais em cima de cachorro morto. Eu não costumo chutar cachorro morto. Eu costumo chutar presidente da República, governador do Rio, que lá não recebe faixa, recebe tornozeleira, eu gosto de falar do que acontece no país, do menino em Jundiaí que dormiu no bueiro, da cracolândia, que 95% são doentes. Eu falo de futebol. Não falo só de futebol. Eu. E os outros falam o que quiser – começou Neto

– Agora, espera aí. Se é um restaurante, ele está errado porque já tinha passado das 21h. Você é tão pipoqueiro, mas tão pipoqueiro, que não bateu de frente com os caras, que estavam todos sem máscara. Quem eram eles para te criticar? Quem são vocês, torcedores do Palmeiras, que fizeram festa dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, que fizeram festa sem máscara [para criticar o Lucas Lima] – completou.

Em seguida, Neto questiona a índole do atleta, uma vez que, recentemente, três funcionários do Palmeiras perderam a vida em decorrência de complicações da Covid-19.

– Mas, Lucas Lima, a gente está em uma fase tão difícil da vida, você não está jogando nada, a gente vai colocar seus números. Você foi no restaurante (…) e ficou para ver o jogo do Neymar, que é seu parceiro – levantou o apresentador.

– A humilhação que você passou, Lucas Lima, é uma vergonha para você, seu pai, sua mãe. Essa humilhação, eu não passo e nunca passei. Eu jamais passaria. Aqui é homem. Não sou moleque igual você. Você é moleque. O que você fez, tendo três pessoas que morreram na Sociedade Esportiva Palmeiras essa semana: um podólogo, que cuidava do seu pé, um segurança e um engenheiro e você ter a cara de pau de ir em uma festa e tomar pressão da torcida, você está de brincadeira – e sem máscara ainda. Todo mundo sem máscara – concluiu.

O Palmeiras comunicou que Lucas Lima será afastado por tempo indeterminado do Alviverde. Além disso, comunicou que tomará as “medidas administrativas cabíveis”, assim como fez em casos similares. A decisão foi tomada pelo departamento de futebol.

Fonte: LANCE!