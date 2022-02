Neto comanda arrombamento e roubo de padaria da própria avó em Marabá

Na madrugada desta quinta-feira (10), por volta de 4h40, três suspeitos arrombaram uma padaria, localizada na Folha 12, Núcleo Nova Marabá, furtaram pão, refrigerante e R$15,00, mas foram capturados por uma guarnição da Polícia Militar, em Marabá, no sudeste do Pará.

A proprietária da padaria, Raimunda Domingas Barros, ao chegar ao local para abrir o comércio, percebeu que a porta dos fundos tinha sido arrombada e havia gente no dentro da empresa. De imediato, a vítima acionou a PM que chegou ao local e capturou os suspeitos.

Durante a busca pessoal, foi descoberto que o próprio neto, 17 anos, liderou o bando para furtar a padaria da avó. O elemento estava acompanha de outro menor em conflito com a lei, 17 anos. Junto com eles, os militares prenderam Kayki Ronald Alves Cardoso, 19 anos. Com o bando foram apreendidos refrigerantes, pães e dinheiro.

De acordo com vizinhos, a prisão do próprio neto roubando Raimunda Barros deixou a família bastante triste e preocupada com o futuro do jovem. O trio foi algemado e conduzido para a 21ª Seccional Urbana, onde ficaram à disposição da autoridade policial.

Fonte: Portal Debate Carajás