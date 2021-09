Neto é preso suspeito de tráfico de drogas após ser delatado pela avó no Pará

Um homem foi preso na última quarta-feira (8) por tráfico de drogas em Vigia, nordeste do Pará. A prisão aconteceu depois que a avó autorizou a entrada dos policiais na casa e indicou onde o suspeito estava.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam ronda no ramal Tujal, no bairro Novo Horizonte, quando dois homem iniciaram fuga com aproximação da viatura. Um deles fugiu pela mata, enquanto o outro entrou em uma residência.

No local, os policiais tiveram a autorização da avó do suspeito para entrar. Ela informou onde o neto realmente estava.

Durante a revista domiciliar do suspeito, os militares encontraram 44 papelotes de maconha, R$ 6,3 mil, balança de precisão, materiais para embalar droga, além de dois aparelhos de celulares.

O homem preso e o material apreendido foram apresentados na delegacia da cidade, onde foram tomadas as providências cabíveis.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Polícia Militar do Pará/Divulgação