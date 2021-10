Neymar aciona Justiça contra Zélia Duncan após críticas

O atacante Neymar acionou a Justiça contra a cantora Zélia Duncan solicitando explicações por conta de críticas feitas pela artista através do Twitter no último mês. Os advogados do jogador deram um prazo de 48 horas para que Duncan responda 11 perguntas referentes a um tuíte onde ela diz que Neymar “é uma decepção” e pede que ele “pague seus impostos”.

– Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. Quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviços. Ah, e pague seus impostos! – teria escrito a artista, no dia 10 de setembro.

No processo, os advogados do atleta dizem ter enxergado no tuíte da cantora afirmações que podem indicar “lesão à honra de Neymar Júnior, possivelmente difamando-o”, além de considerarem que as palavras “ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e delas podem ser inferidos potenciais reflexos penais”.

Neymar quer que a artista confirme que fez a postagem, pergunta a razão de a ter apagado posteriormente, e pede explicações sobre o que quis dizer quando afirmou que o atleta seria uma “decepção como cidadão”. Entre os demais questionamentos, o atleta quer saber se Duncan não tem respeito por ele e ainda em quais elementos se baseou para falar sobre seus impostos.

Os advogados de Neymar narram a possível prática de crime de difamação e questionam se a artista gostaria de aproveitar o processo para se retratar das afirmações, apresentando desculpas formais ao atleta a serem reproduzidas nas mesmas redes sociais.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA/Peter Powell