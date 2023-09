Neymar brinca com Marina Moreira, repórter de A PROVÍNCIA DO PARÁ

O atacante Neymar foi escalado para as entrevistas acerca de sua participação no jogo valendo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 que se realizará nos Estados Unidos da América, México e Canadá, ocorrido ontem, sexta-feira, 09, em Belém, contra Seleção da Bolívia. A jornalista Marina Moreira, repórter de A PROVÍNCIA DO PARÁ, editora senior e apresentadora da Super Rádio e TV Marajoara Canal 50 foi uma das profissionais de imprensa escaladas para fazer pergunta e os dois, entrevistado e entrevistadora, terminaram brincando e se divertindo bastante.



Marina perguntou a Neymar sobre o que ele tinha a dizer acerca de sua experiência em Copas do Mundo e demais competições que envolvem a Seleção Brasileira, e se, conhecendo o Pará, saboreou o cardápio paraense, tipo açaí com peixe frito. Sorrindo, o atacante disse que nem lembrava mais por onde a pergunta começou e deu a entender que não tinha provado o açaí com peixe frito, mas afirmou gostar muito de sorvete de tapioca.



O jogador do Al-Hilal ficou surpreso com o questionamento de Marina e brincou que iria cobrar do chefe de cozinha da CBF. Ele também admitiu que sua experiência está valendo nesse que poderá ser seu último mundial como atacante da Seleção Canarinho. No jogo de ontem, o Brasil venceu a Bolívia por 5 a 0, verdadeira goleada em que a torcida paraense fez a diferença para uma seleção que chegou meio que desacreditada.

Imagem: Ray Nonato/Ronabar