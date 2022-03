Neymar chega bêbado aos treinos, diz jornalista francês

O jornalista francês Daniel Riolo afirmou, durante um programa de TV, que Neymar “quase não treina” e que “chega ao PSG em um estado lamentável, no limite de estar bêbado”.

– Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite da embriaguez. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG, há uma ruptura total entre o clube e o vestiário – disse o jornalista.

Riolo ressaltou que os torcedores não se importam com as façanhas além campo de Neymar e o PSG deveria deixá-lo ir embora.

– Os torcedores do PSG não se importam com as travessuras de Neymar, de seu documentário na Netflix. Você tem que assinar o cheque dele e deixá-lo sair – disparou.

O meia-atacante Lucas Paquetá, do Lyon, defendeu Neymar das fortes críticas recebidas. Rivais no Campeonato Francês e entrosados com a camisa da Seleção Brasileira, Lucas Paquetá e Neymar estão novamente juntos para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo.

Após elogiar o profissionalismo do companheiro de seleção, Paquetá questionou a veracidade das declarações feitas pelo jornalista francês.

– O Neymar, acima de tudo, é uma grande pessoa e um grande profissional, que tem um talento incrível e é nosso melhor jogador. Tê-lo na equipe é um privilégio. A cobrança existe, independentemente de momento. Isso é até desrespeitoso de falar e transmitir informações que não sejam verdadeiras. Obviamente ele não comentou isso, mas não acredito que seja verdade. As pessoas acabam falando demais e acabam nos afetando. É até difícil filtrar tudo isso. Acredito que o Neymar é um excelente profissional e que ele não tenha feito isso – declarou Paquetá.

O camisa 10 vem sendo um dos principais alvos de críticas da torcida do Paris Saint-Germain, sobretudo após nova eliminação precoce do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Na atual temporada, o jogador anotou apenas cinco gols e contribuiu com cinco assistências.

Fonte: *Com informações da AE