Neymar é oficializado como novo jogador do clube saudita Al-Hilal

O clube saudita Al-Hilal confirmou, nesta terça-feira (15), a contratação do atacante Neymar, de 31 anos, após semanas de rumores sobre a transferência do camisa 10 do Paris Saint-Germain (PSG) para o futebol árabe.

– Estou aqui na Arábia Saudita. Sou Hilali – diz Neymar, em inglês, enquanto aparece vestido com a camisa do Al-Hilal em vídeo divulgado pelo clube saudita no Twitter.

O clube não revelou detalhes sobre a transferência nem sobre o contrato do brasileiro, mas, tal como noticiado pelo jornal francês L’Équipe e posteriormente confirmado pelo Le Parisien (muito próximo ao PSG), o negócio inclui cerca de 90 milhões de euros (R$ 490 milhões) para o clube parisiense e um contrato de duas temporada para Neymar, que receberá cerca de 100 milhões de euros (R$ 545 milhões) por ano.

O PSG, por sua vez, disse em comunicado que estava grato pelos serviços do atacante brasileiro, o qual descreveu como “uma lenda do clube”.

Neymar chegou ao PSG procedente do Barcelona em 2017, em uma operação de 222 milhões de euros (R$ 822 milhões na cotação da época), a transferência mais cara da história do futebol até hoje.

Ao longo das suas seis temporadas com o PSG, Neymar conquistou quatro títulos do Campeonato Francês (2019, 2020, 2022 e 2023), dois da Copa da França (2020 e 2021), um da Copa da Liga Francesa (2020) e três da Supercopa da França (2018, 2020 e 2022).

Além disso, marcou um total de 119 gols em 173 jogos disputados, sendo até agora o quarto maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. A transferência de Neymar ocorre depois de, na semana passada, tanto o técnico Luis Enrique como o diretor esportivo Luis Campos terem anunciado ao atacante que não contavam com ele para a próxima temporada.

O Al-Hilal é um dos mais importantes clubes árabes e asiáticos, já que é a equipe com mais conquistas no campeonato doméstico (18 títulos) e na Liga dos Campeões da Ásia (quatro títulos), entre outros.

