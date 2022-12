Na volta de Neymar, que marcou de pênalti e jogou 80 minutos, a seleção brasileira teve uma grande atuação no primeiro tempo, quando fez quatro gols, e venceu facilmente a Coreia do Sul por 4 a 1. Vini Jr., Richarlison e Lucas Paquetá completaram a goleada no Estádio 974 nesta segunda-feira (5) e agora o adversário nas quartas de final da Copa do Mundo será a Croácia, sexta (9), às 12h (de Brasília).

Neymar marca, Brasil goleia Coreia do Sul e pega a Croácia nas quartas

Comandados de Tite dominaram asiáticos e retomam confiança para confronto desta sexta-feira (9), às 12h

Por

O Dia

|05/12/2022 17:59

LUCAS FIGUEIREDO/CBFBrasil atropela a Coreia do Sul na Copa do Mundo

Pressionada por uma boa atuação, a seleção brasileira enfim ‘estreou’ no torneio. Além da presença de Neymar, recuperado de lesão no tornozelo direito e com o cabelo descolorido, a postura da equipe foi determinante para o primeiro tempo dos sonhos, com quatro gols, superando os três marcados em toda a fase de grupos, todos na segunda etapa. A tática da Coreia do Sul também facilitou. Afinal, pela primeira vez o Brasil encontrou um adversário que não marcou em linhas altas, o que permitiu melhor saída de bola até o ataque.

Fonte: IG/Foto: Lucas Figueiredo/CBF