Neymar passa por cirurgia no tornozelo direito

Nesta sexta-feira (10), o atacante brasileiro Neymar foi submetido a cirurgia no tornozelo direito. O procedimento foi realizado em um hospital no Qatar. O Paris Saint-Germain (PSG) informou que a intervenção “correu muito bem”.

De acordo com comunicado emitido pelo clube, a operação foi realizada por três médicos, entre eles, o da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. O procedimento aconteceu no hospital Aspetar, localizado em Doha.

– O jogador manterá, a partir de agora, um protocolo de repouso e de cuidados – indicou a nota oficial do PSG.

Ao anunciar a necessidade da realização da cirurgia, o clube francês antecipou uma estimativa de três a quatro meses de afastamento de Neymar dos gramados.

Com isso, o atacante brasileiro perderia o restante da atual temporada.

Neymar sofreu uma forte entorse no tornozelo direito durante jogo do Campeonato Francês com o Lille, realizado no dia 20 de fevereiro.

Exames posteriores indicaram que houve danos no ligamento da área lesionada.

Em novembro do ano passado, o atacante já havia sofrido uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito, com um pequeno edema ósseo, durante a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

