Neymar recebe visita de Jair Bolsonaro durante recuperação

O jogador Neymar recebeu uma visita do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O encontro entre os dois aconteceu na mansão do atleta, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Neymar se recupera de uma cirurgia feita no último dia 2. O procedimento foi feito para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O atacante sofreu uma lesão durante um jogo entre a Seleção Brasileira e o Uruguai, em outubro. A partida era válida pelas eliminatórias da Copa.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Sebastiao Moreira