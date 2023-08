Neymar se acerta com Al-Hilal por 2 anos e salário surpreende

O jogador Neymar entrou em acordo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e firmou um contrato de dois anos. As informações foram reveladas pelo jornal francês L’Équipe.

Durante esses 24 meses que estiver defendendo o time saudita, Neymar receberá 160 milhões de euros (aproximadamente R$ 861 milhões).

Finalizada as negociações com o atleta, agora é o Paris Saint-Germain (PSG) e o clube árabe que irão se acertar, a ideia é que tudo seja finalizado o mais rápido possível.

O vínculo de Neymar com o PSG termina em 2027, o Al-Hilal já demonstrou interesse em adquirir esses últimos quatro anos do atleta brasileiro com o clube francês.

A saída do atleta é esperada, pois Luis Campos e Luis Enrique, diretor de futebol e treinador do PSG, respectivamente, já informaram a Neymar que o time não conta com ele nesta temporada.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT