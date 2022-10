Neymar vai a julgamento e pode ser preso antes da Copa do Mundo 2022

Neymar será julgado, na Espanha, por irregularidades em sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2017. A audiência tem data marcada para os dias 17 e 31 de outubro, em processo aberto em nome da empresa brasileira DIS. Caso seja acusado, o jogador pode pegar dois anos de prisão, além da impossibilidade de jogar futebol nesse período. Com isso, ele estaria fora da Copa do Mundo 2022.

Além de Neymar, o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, também está sendo processado. Segundo a ação, os dois são acusados de crime de corrupção. A empresa brasileira, que obtinha 40% dos direitos de Neymar na época, acusa o atleta e o clube de terem fraudado contratos para repassar menos dinheiro aos patrocinadores do jogador.

Barcelona informa valores errados de contrato de Neymar

Na época, o Barcelona informou que o valor do contrato de Neymar foi de 57, 1 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões). Porém, segundo a Justiça espanhola, há a suspeita de que o valor do contrato tenha sido de 83,3 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).

Além da prisão, o Ministério Público da Espanha exige o pagamento de 8,4 milhões de euros, cerca de R$ 45,6 milhões, e dois anos de prisão para Neymar e o pai, e um ano para a mãe. Já a empresa pede uma indenização de 150 milhões de euros (mais de R$ 815 milhões) e cinco anos de cadeia para os três familiares. Atualmente, integra a lista de jogadores brasileiros mais bem pagos do mundo. No Brasil, o TRF concedeu um habeas corpus a Neymar, por conta do processo de sonegação de impostos.

Fonte: Portal Debate, com Purepeaple