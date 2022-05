NGTM instala semáforo na avenida Padre Bruno Sechi, em Belém

Entregue à população totalmente reconstruída em fevereiro deste ano, a nova avenida Padre Bruno Sechi (antiga Rua Yamada), no bairro do Bengui, em Belém, ganha sinalização semafórica. A instalação, feita pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), visa garantir ordenamento no tráfego e promover segurança aos usuários da via.

O equipamento foi instalado no cruzamento da avenida Padre Bruno com a rua Ajax de Oliveira, após estudos de tráfego realizados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA), como resultado de uma solicitação da comunidade.

“Está bem melhor porque aqui o fluxo é grande, desde 6h até umas 9h e é terrível. Por causa disso, precisava ter essa organização”, comenta Gilvanete Monteiro, comerciante. Para a moradora Elizete Barbosa, o semáforo deu mais segurança na travessia. “Os motoristas não respeitavam a gente mesmo com a faixa aí. Pelo menos agora, não está mais perigoso para atravessar”, afirma.

De acordo com o engenheiro Eduardo Ribeiro, titular do NGTM, a sinalização semafórica é uma medida, juntamente com outras sinalizações instaladas ao longo de 4,2 km de via, que busca promover segurança viária e ordenamento no trânsito no corredor de transporte que interliga a avenida Centenário com a rodovia Tapanã.

“A Avenida Padre Bruno Sechi é de todos: do pedestre, do ciclista e do motorista. Por isso, deve haver respeito por parte de todos para que haja segurança e se evitem acidentes”, reforça Ribeiro.

Vale ressaltar que a velocidade máxima permitida na avenida é de 60 km/h. Por se tratar de uma via municipal, o NGTM devolveu para a Prefeitura de Belém, que possui a competência de manutenção e monitoramento da segurança viária.

Por Michelle Daniel (NGTM)