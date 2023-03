Nicarágua irá romper relações diplomáticas com o Vaticano

Neste domingo (12), o governo de Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, anunciou que irá romper as relações diplomáticas com o Vaticano, inclusive, a embaixada localizada no sede administrativa da Igreja Católica será fechada.

A decisão do governo de esquerda se dá após o papa Francisco classificar a gestão de Ortega como “uma ditadura grosseira”.

O ditador tem perseguido representantes católicos no país, fechando rádios, perdendo padres e bispos e expulsando freiras do país.

– Diante das informações divulgadas por fontes aparentemente ligadas à Igreja Católica, o Governo de Reconciliação e Unidade Nacional de nossa Nicarágua (…) afirma que foi considerada a suspensão das relações diplomáticas entre o Estado do Vaticano e a República da Nicarágua – informou o Ministério das Relações Exteriores por meio de um comunicado.

PAPA CONDENOU PRISÃO DE BISPO

Em entrevista recente, o papa Francisco disse que há “um desequilíbrio de quem governa” a Nicarágua e defendeu o bispo Rolando Álvarez, condenado em fevereiro a 26 anos de prisão por não querer deixar o país após determinação do governo de Ortega.

– Ali temos um bispo na prisão, um homem muito sério, muito capaz. Ele quis dar seu testemunho e não aceitou o exílio (…) É algo que está fora da realidade que estamos vivendo, é como se estivesse trazendo de volta a ditadura comunista de 1917 ou a ditadura hitlerista de 1935 (…) É um tipo de ditadura grosseira – disse o papa.

