Nicolás Maduro assina decretos na tentativa de anexar Essequibo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou uma série de decretos para anexar Essequibo ao seu país. Atualmente, a região que é rica em petróleo pertence a Guiana.

Os documentos apresentam uma lista com diversas mudanças para Essequibo. São elas: ter Alexis José Rodríguez Cabello como autoridade única do novo estado da Guiana Esequiba; nomear a Alta Comissão Nacional para a defesa e recuperação da Guiana Esequiba com todos os setores da vida nacional, política, institucional, econômica e religiosa; oficializar o novo mapa da Venezuela que incorpora a Guiana Esequiba; criar a divisão na Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) voltada para Essequibo e também procedeu à concessão de licença para a exploração e aproveitamento de petróleo, gás e minerais em todo o território e nos mares da região; criar a nova Zona de Defesa Integral Guiana Esequiba, com três áreas de defesa integral e 28 setores de desenvolvimento e, por fim, declarar os novos parques nacionais, Zona de Proteção de Defesa e monumentos naturais da Guiana Esequiba.

Há algumas semanas, Maduro tornou pública a intenção que tem de tomar o território. O líder da Venezuela chegou a fazer um referendo e uma votação para saber se a população o apoiava. Essquibo possui 159.500 km² e corresponde a 70% do território guianês.

A disputa pela área é antiga e a Guiana afirma que a questão foi resolvida em 1899, Sentença Arbitral de Paris, que determinou os limites das fronteiras do país.

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR