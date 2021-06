Nicolas vive jejum no Paysandu, mas não tem concorrentes na artilharia da temporada

Atacante bicolor tem cinco gols na temporada, mas não marca há 14 partidas

A fase de Nicolas no Paysandu não anda boa. Após ter um começo de temporada empolgante, o atacante está há 14 jogos sem marcar gol. A última vez foi no dia 4 de abril, na derrota de 4 a 2 para o Remo, pela 4ª rodada do Campeonato Paraense.

Com cinco bolas no fundo da rede, o atacante divide a artilharia do time com Gabriel Barbosa, que já até deixou o clube no início do mês. Contudo, o “Cavani da Curuzu” não vê nenhum companheiro chegando próximo de superá-lo neste momento.

Nicolas recentemente atingiu a marca de 100 jogos com a camisa do Paysandu, com 36 gols — Foto: Jorge Luís Totti/Ascom Paysandu

O mais perto de alcançar Nicolas é o zagueiro Denílson, que tem três gols. Dos demais atacantes que o Papão tem no elenco hoje, apenas Marlon marcou, mas foi apenas uma vez, na vitória de 2 a 0 sobre a Jacuipense fora de casa.

Ari Moura e Igor Goularte eram os outros dois jogadores de ataque que haviam marcado, mas rescindiram contrato com o clube recentemente. Eles tinha um gol cada.

Dos atacantes há mais tempo no Papão, Robinho e Laércio ainda não balançaram a rede, sendo que este último só atuou em dois jogos saindo do banco de reservas. Entre os novatos, Danrlei é o único que já estreou, mas não teve muito tempo para mostrar serviço. Já Patrick esteve fazendo reforço muscular e deve ganhar oportunidade em breve, enquanto Bruno Paulo foi anunciado nesta semana.

Atacantes Danrlei e Laércio — Foto: Vitor Castelo/Ascom Paysandu

O próximo compromisso do Paysandu será fora de casa contra o Floresta, pela 5ª rodada da Série C. A partida está marcada para este domingo, às 15h30, no Estádio Domingão, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza.

Fonte: Ge