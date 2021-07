Nicole Bahls se manifesta após divulgação de vídeos e prints de suposta traição de Marcelo Bimbi: “Livramento”

Nicole Bahls anunciou o fim de seu casamento no último domingo (25). Dois dias depois, o jornalista Leo Dias, colunista do Metrópoles, revelou que o motivo do rompimento teria sido uma traição de Marcelo Bimbi à esposa, no início do mês. Já nesta quarta-feira (28), Nicole abriu o jogo sobre os prints e vídeos divulgados, que comprovariam a infidelidade de seu ex.

Segundo fontes relataram ao jornalista, Marcelo teria traído Nicole durante uma viagem ao Acre, em 3 de julho. Durante esse período em sua cidade natal, Bimbi teria conhecido a influencer Maryllia Gabriela, ao marcarem presença em um mesmo evento. Passado o job, a dupla teria ido a uma festa e ficado pela primeira vez. De acordo com o colunista, nessa época, o modelo ainda não havia se separado de Bahls.

Nos prints obtidos por Leo Dias, é possível ver o que supostamente seria uma conversa entre Marcelo e Maryllia, na qual ele marca um segundo encontro, com a presença de uma terceira pessoa. “Tô aqui fora já esperando. Mas tem uma amiga que ir beber com a gente também. Algum problema?”, questiona o ex-Fazenda, que recebe uma resposta de que não há problemas. A conversa retorna no dia seguinte, quando Bimbi pergunta por que a influencer foi embora

. Olha só:

A suposta troca de mensagens entre Marcelo Bimbi e Maryllia Gabriela foi divulgada por Leo Dias, expondo uma saidinha dos dois. (Fotos: Reprodução)

As filmagens divulgadas pelo colunista também mostram o encontro entre Marcelo e Maryllia. Nas imagens, eles aparecem no que seria uma festinha, quando o modelo chega por trás, abraça a ruiva e beija seu rosto. Em meio ao clima de intimidade, ambos se divertem e dão muita risada. Assista:

Nicole Bahls se manifesta e fala em “livramento”

Com a repercussão dos registros, Nicole Bahls falou sobre o assunto na tarde desta quarta-feira (28). Em conversa com a revista Quem, a modelo disse que tudo isso foi um livramento, uma forma para que ela visse que seu relacionamento não andava bem. “Livramento… Deus mostra tudo. Usou a menina pra me mostrar”, avaliou ela, que foi vencedora da quarta temporada do “Power Couple Brasil” ao lado do ex-marido.

Para Nicole Bahls, os vídeos de Marcelo Bimbi e essa situação toda representou um “livramento”. (Foto: Daniel Pinheiro / AgNews)

Apesar da situação delicada com o vazamento dos vídeos e prints, Nicole foi sucinta ao deixar claro que não era obrigada a ficar sofrendo. “Tenho saúde, oportunidade de trabalho”, disse a modelo. “Não temos que aceitar ficar sofrendo. Temos que lembrar o que não foi bom, fica mais fácil”, explicou Bahls. Antes disso, ela já havia dito que eles estavam sem se falar há 20 dias. “Ele foi pro Acre trabalhar e não voltou mais”, relatou à publicação.

Apesar de tudo, Nicole também já havia mencionado que manteria a maturidade nos tratos com Marcelo. “Não é porque me separei que tenho que esquecer tudo de um dia pro outro. As coisas acontecem naturalmente no tempo de Deus e como ele achar melhor”, argumentou a estrela de “A Fazenda”. Ela ainda desejou tudo de bom ao ex e negou que já tivesse qualquer outro affair: “Não tem outra pessoa na minha vida ainda”.

Marcelo Bimbi e Nicole Bahls estavam casados há 3 anos. (Foto: Anderson Borde/Ag News)

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi estavam casados desde dezembro de 2018. No final do ano seguinte, os dois chegaram a colocar um ponto final na relação. Contudo, o término foi breve e eles reataram logo depois. Publicamente, a relação parecia não ter problemas. Até que veio a confirmação da separação no último domingo (25), quando ela anunciou que já não estavam mais juntos.