Nikolas aciona TCU sobre enxoval de algodão egípcio de Lula

Nesta quinta-feira (23), o deputado Nikolas Ferreira pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) que apure a compra do novo enxoval para o Palácio da Alvorada e Granja Torto, ambas residências oficiais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da primeira-dama, Janja da Silva. O parlamentar indignou-se com as “exigências luxuosas” presentes no edital.

– Como não bastasse a população pagar a Lua de mel de Lula e Janja, agora teremos que pagar também o “enxoval” de casa nova dos dois. As exigências luxuosas solicitadas para essa licitação gerem frontalmente a moralidade administrativa e os princípios republicanos. Lutarei contra esse escárnio com o dinheiro público – declarou Nikolas, em postagem no Twitter.

Conforme consta na licitação, a despesa solicitada é de R$ 89 mil, sendo R$ 48,7 mil voltado somente para colchas. No total, tratam-se 168 peças, que incluem materiais de algodão 100% egípcio, lençóis, fronhas, edredons, tapetes, roupões e cobre-leitos.

O edital ainda requer um padrão de “primeira linha” para os materiais, tendo como referência “Zelo, MMartan, similar ou melhor qualidade”.

Fonte: Pleno News/ Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados