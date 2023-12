Nikolas acionará MPF contra Choquei após morte de jovem

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que a página Choquei tem “sangue nas suas mãos” e informou que irá protocolar uma representação no Ministério Público Federal (MPF) para investigar e responsabilizar os donos da conta pela morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos.

Para o parlamentar, o MPF pode adotar uma linha de investigação baseada no Artigo 122 do Código Penal, que prevê até quatro anos de prisão para quem “induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio material para que o faça”.

No vídeo, Nikolas detalhou o desencadeamento dos fatos, a começar pela divulgação da falsa notícia de que Jéssica teria um affair com Whindersson, os pronunciamentos de ambas as partes e da mãe da jovem, Inês Oliveira.

– A minha filha sofre por uma depressão muito séria, muito grave. Então meu vim aqui como mãe, pedir pra vocês, pelo amor de Deus gente, parem de postar isso, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Não é fácil você chegar em casa e ver sua filha com o pescoço cortado, machucado, com os pulsos cortados. E você ter que sair correndo com sua filha, pedindo ajuda, porque a gente não não tem condições – havia desabafado Inês.

Nikolas cobrou responsabilização dos donos da página, Raphael Sousa Oliveira e Jr Silva. Ele observou que a postagem sobre Jéssica foi excluída, que a rede social de Raphael foi fechada e que não houve qualquer pronunciamento sobre o caso até o momento da publicação do vídeo. Também apontou “deboche” de Raphael após Jéssica ter publicado um longo texto dizendo que o caso estava deteriorando sua saúde mental.

– Avisa para ela que a redação do Enem já passou. Pelo amor de Deus! – havia escrito Raphael.

Ainda no vídeo, Nikolas aponta a proximidade da Choquei com políticos de esquerda como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama Janja da Silva e o deputado federal Janones (Avante-MG).

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Print de vídeo / Instagram