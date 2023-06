Nikolas convida seguidores para 21 dias de oração pelo Brasil

Nesta quinta-feira (29), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para convidar seus seguidores para acompanhá-lo em 21 dias de oração pelo Brasil. O parlamentar irá realizar lives diárias a partir de 1º de julho e convidou pastores, cantores e influenciadores.

– A partir do dia 1º de julho vou juntar aqui no meu Instagram com pastores, cantores, influenciadores. Pessoas que estão alinhadas com o Reino de Deus. Vamos fazer 21 dias de oração – explicou.

As transmissões estão agendas para acontecer durante os 21 dias, tendo inicio às 22h.

– Vamos fazer 21 dias de oração, de louvor. Porque eu tenho certeza que o nosso país precisa de pessoas que lutam com armas espirituais, e não somente naturais – ressaltou.

Fonte: Pleno News/Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados