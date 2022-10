Nikolas Ferreira raspa o cabelo e explica: “Voto com Deus”

O jovem de 26 anos foi o deputado federal eleito com o maior número de votos em MG

Nesta segunda-feira (3), Nikolas Ferreira, 26 anos, apareceu em suas redes sociais mostrando o novo corte de cabelo e explicando aos seus seguidores o que o fez raspar os fios e adotá-los mais curto.

O político, eleito como deputado federal por Minas Gerais com mais de 1,4 milhão de votos, é cristão e fez um voto com Deus sobre seu desempenho nas urnas.

– No começo da campanha fiz um voto com Deus que se batesse o recorde, rasparia o cabelo, como fez Paulo. Mas ele me entregou muito mais: o mais votado do Brasil e da história de Minas – revelou.

Segundo Nikolas, o objetivo do voto é mostrar a todos que ele consagrou tudo o que tem para Deus.

– Há somente um objetivo: quem olhar pra mim, saberá que eu consagrei tudo que tenho, tudo que sou e o que serei, provém do Senhor – revelou.

O jovem evangélico conseguiu uma quantidade de votos nunca atingida para o cargo de deputado federal por Minas. Foram 1.492.047 votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Nikolas entrou na política em 2020, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte já com número expressivo de votos, foram 29.388 votos.

Nikolas Ferreira prometer raspar o cabelo caso fosse eleito Foto: Reprodução Instagram

Leiliane Lopes / Pleno.News