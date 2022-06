“Ninguém tem credibilidade que eu tenho no exterior”, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que ele detém toda a credibilidade para atrair investimentos estrangeiros. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Vitoriosa, de Uberlândia, Minas Gerais, nesta terça-feira (14), e reproduzida no perfil do petista no Twitter.

– Não tem nenhuma pessoa que tem a credibilidade que eu tenho no exterior para conseguir atrair investimentos estrangeiros – disse.

Na mesma declaração, Lula ainda aproveitou para “alfinetar” as privatizações.

– (…) Não para comprar empresas estatais ou comprar as nossas empresas, mas para fazer investimento novo, para gerar crescimento econômico e para gerar emprego e distribuição de riqueza – afirmou.

Sobre o BNDES, o petista disse que precisa voltar a ser um “banco de desenvolvimento de verdade”.

– Vamos mudar um pouco o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]. Em vez de emprestar dinheiro para grandes projetos, para grandes empresas, nós vamos ter que emprestar dinheiro para pequenas e médias empresas. Vamos ter que valorizar muito o pequeno empreendedorismo – disse o presidenciável.

Fonte: Pleno News